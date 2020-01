Formel-1-Weltmeister in der Wüste : Strapaziöse Hatz: Fernando Alonso fährt erstmals bei Dakar-Rallye mit

Bei der ersten Etappe überquerte er jedoch erst eine Viertelstunde nach dem Überraschungssieger das Ziel.

05. Januar 2020

Al-Wadschh | Der Litauer Vaidotas Zala hat bei der ersten Etappe der Rallye Dakar in Saudi-Arabien die Favoriten düpiert. Im Mini sicherte sich der 32 Jahre alte Außenseiter am Sonntag zum Auftakt nach 3:19 Stunden den Sieg vor dem 13-maligen Gesamtsieger Stéphane Peterhansel aus Frankreich. Dritter auf der Strecke von Dschidda nach Al-Wadschh wurde der Spanier Carlos Sainz, der das Offroad-Abenteuer schon zweimal für sich entschieden hat. Nasser Al-Attiyah aus Katar sah lange wie der sichere Sieger der ersten Etappe aus, musste sich nach mechanischen Problemen aber mit dem vierten Platz begnügen.





Der frühere Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso hielt zu Beginn seines Dakar-Debüts im Toyota gut mit. Mit seinem erfahrenen Co-Piloten Marc Coma belegte der 38 Jahre alte Spanier Platz elf und hatte 15 Minuten Rückstand auf Sieger Zala.





"Formel 1 ist komplett anders"

Der zweimalige Formel-1-Weltmeister Alonso begründete seine Teilnahme mit Neugier. Die Dakar-Rallye sei "komplett anders" als die Formel 1. Schon die Vorbereitungen hätten ihn als Fahrer aber sehr bereichert. Er wappne sich mit dem Gedanken, am Ende der Herausforderung besser zu sein als vorher.







Die gefährliche Hatz führt in diesem Jahr in zwölf Etappen über insgesamt knapp 7900 Kilometer Distanz. Nach dem Start am Sonntag in Dschidda ist am 17. Januar Qiddiya das Ziel. Im Vorjahr hatte Nasser Al-Attiyah aus Katar zum dritten Mal die Dakar gewonnen.



Ursprünglich war die Dakar in Afrika ausgetragen worden. Von 2009 an hatte sie dann auch aus Sicherheitsgründen und wegen Terrorgefahren in Südamerika stattgefunden. In diesem Jahr kämpfen die Piloten erstmals in Saudi-Arabien um den Gesamtsieg. Das islamisch-konservative Land, das wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik steht, hat sich das Motorsport-Ereignis für fünf Jahre gesichert und zahlt dafür angeblich rund 80 Millionen US-Dollar.