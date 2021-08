Pferdesport : Gespannfahrer liefern sich in Blievenstorf rasante Fahrten im Regen

Fred Schicketanz und Felix Dallmann werden Landesmeister bei den Einspännern, Mario Schildt gewinnt Zweispänner-Kombi.

Ludwigslust | Trotz Dauerregens wurden bei den MV-Landesmeisterschaften der Gespannfahrer in Blievenstorf in der Lewitz alle 15 Einzelprüfungen planmäßig ausgetragen und gingen in die fünf ausgeschriebenen Kombinierten Prüfungen der Klasse M ein. Felix Dallmann (Friedland) gehörte zu den erfolgreichsten Startern. Mit seinen Ponys Ben und Burnkid gewann er die Ko...

