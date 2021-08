Oberligist im DFB-Pokal : Greifswalder FC: Spiel gegen Augsburg wird Highlight des Jahres

Die Partie gegen die Bundesligaprofis wird für den Oberligisten aus Vorpommern ein Megaevent nach langer Abstinenz. 25 Jahre sind vergangen seit zuletzt Amateure aus der Boddenstadt im DFB-Pokal starteten.

Greifswald | „Einfach nur Gänsehaut“, beschreibt Marcel Rüh das Gefühl, wenn er dieser Tage das Volksstadion in Greifswald betritt. Rüh ist Torwarttrainer beim Fußball-Oberligisten Greifswalder FC. Am Samstag trifft die Elf aus der kleinen Hanse- und Universitätsstadt in Vorpommern in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals auf die Bundesligaprofis des FC Augsburg. S...

