3. Handball-Bundesliga Frauen : Mit Wille und Kampfgeist schlägt Grün-Weiß den Thüringer HC II

In der 3. Handball-Bundesliga der Frauen konnte das Team von Grün-Weiß Schwerin mit einem 28:22-Sieg gegen Verfolger Thüringer HC II den dritten Tabellenplatz behaupten.

Schwerin | Als Gästecoach Mario Goetze nach 48 Minuten und 31 Sekunden eine Auszeit nahm, da brandete Jubel auf in der Halle an der Reiferbahn. Der Tross des Thüringer HC II war einfach nur noch genervt. Genervt vom 19:23-Rückstand. Dabei waren sie doch schon auf 18:19 herangekommen. Genervt von Daria Rassau, die kurz zuvor noch mit einem Hechtsprung einen längst verloren geglaubten Ball erobert und zuvor schon ein halbes Dutzend Tore geworfen hatte. Genervt von Madeleine Ockert, die in der zweiten Halbzeit gleich fünf Treffer erzielte und genervt von Torfrau Tabea Schöps, die mit insgesamt zehn Paraden verhinderte, dass die Gäste im Laufe der Partie vielleicht sogar auf die Siegerstraße geraten konnten. Zur Halbzeit nur ein Tor Vorsprung Kommen die Thüringerinnen noch einmal heran, in einem Spiel, in dem sich in der ersten Halbzeit die Grün-Weißen selbst das Leben schwer gemacht hatten, einen 9:5-Vorsprung verspielten und mit einem knappen 13:12 in die Pause gegangen waren? Nein, denn jetzt waren die Schwerinerinnen obenauf und unter Volldampf. Tor um Tor zogen die Gastgeberinnen weiter davon und ließ hinten so gut wie nichts mehr anbrennen. Da fielen auch nicht mehr die insgesamt vier Zeitstrafen ins Gewicht, die sich die Schwerinerinnen leisteten. Und so konnte Trainer Johannes Prothmann schon in der letzten Spielminute seine Spielerinnen auf der Reservebank abklatschen. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe und am Ende fiel der Sieg mit sechs Treffern Unterschied etwas zu hoch aus. Aber wir haben es gut gelöst und das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, so ein zufriedener Coach nach Spielende. Am kommenden Wochenende fällt das Gastspiel beim Ligazweiten Frankfurter Handballclub coronabedingt aus, am Sonntag, den 13. Februar, empfangen die Schwerinerinnen dann das Schlusslicht von der SG Meißen/Riesa. Für Grün-Weiß trafen: Rassau (7), Ockert (5/3), Wichmann (4), Cronstedt (4), Erdmann (3), Böhmker (2), Zufelde (1), Kretschmer (1), Schulz (1). ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.