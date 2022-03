3. Handball-Liga : Frauen-Derby Grün-Weiß gegen Rostock restlos ausverkauft

Obwohl erstmals seit vielen Wochen wieder 150 statt 75 Zuschauer erlaubt sind, gibt es für das Derby der 3. Frauenhandball-Liga zwischen Grün-Weiß Schwerin und Rostocker HC schon keine Tickets mehr.

Schwerin | Dieses Duell lockt die Fans in Scharen an: Das Landesderby in der 3. Handball-Liga der Frauen ist schon zwei Tage vorher restlos ausverkauft. Wenn morgen um 19 Uhr die Begegnung zwischen Grün-Weiß Schwerin und dem Rostocker HC angepfiffen wird, dürfen 150 Zuschauer dabei sein. Bislang waren nur 75 Personen auf den Rängen zugelassen. Duell der Tabel...

