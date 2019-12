Handball-WM in Japan : Erste Niederlage: Deutsche Frauen unterliegen Weltmeister Frankreich knapp

Im vierten WM-Spiel musste die DHB-Auswahl die erste Niederlage hinnehmen. Am Freitag wartet zum Abschluss Südkorea.

04. Dezember 2019, 12:39 Uhr

Kumaoto | Deutschlands Handball-Frauen haben bei der Weltmeisterschaft in Japan ihre erste Niederlage kassiert. Die DHB-Auswahl verlor am Mittwoch in Yamaga ihr viertes Vorrundenspiel gegen Welt- und Europameister Frankreich mit 25:27 (12:14).





Erstmals seit 19 Jahren: Deutsche Handballerinnen besiegen Dänemark



Vor dem abschließenden Gruppenduell mit dem ungeschlagenen Tabellenführer Südkorea (7:1 Punkte) am Freitag belegt das bereits für die Hauptrunde qualifizierte Team von Bundestrainer Henk Groener mit 6:2 Zählern den zweiten Platz. Beste deutsche Werferin war Emily Bölk mit neun Toren.

