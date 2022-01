Nachwuchshandball : Jungstiere behaupten Tabellenspitze der Jugend-Handballbundesliga

Die A-Jugend-Handballer der Mecklenburger Stiere setzen ihre Erfolgsserie in der Jugendbundesliga fort. Gegen den Tabellenzweiten TSV Burgdorf gewann der Spitzenreiter mit 34:29.

Schwerin | „Unfassbar!“ Diese Einschätzung trifft die Gefühlslage bei den Mecklenburger Stieren Schwerin. Die A-Jugendhandballer gewannen am Sonntagnachmittag das Topspiel in ihrer Hauptrundenstaffel der Jugendbundesliga gegen die Jungrecken vom TSV Burgdorf mit 34:29 (14:13). Schon der achte Sieg in Folge Die Gastgeber sahen sich vor der Partie erneut mit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.