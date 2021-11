Kegeln, 2. Bundesliga : KC Einheit 95 Schwerin landet zwei deutliche Heimerfolge

Mit 3:0-Erfolgen auf heimischen Bahnen über die KSG Lüneburg und die SG Stormarn-Segeberg-Trappenkamp haben die Kegler des KC Einheit 95 Schwerin die Tabellenspitze der 2. Bohlekegel-Bundesliga, Staffel 1, erobert.

Schwerin | Die Kegler KC Einheit 95 Schwerin konnten am Wochenende zwei sichere Heimerfolge verzeichnen und stehen nach sechs Spieltagen mit 13:5 Punkten an der Tabellenspitze in der Staffel 1 der 2. Bohlekegel-Bundesliga, knapp vor der KSG Cuxhaven/Stade (12:6). Am Sonnabend bezwangen die Schweriner die Kegelsportgemeinschaft Lüneburg mit 5346:5219 Holz. Bei 51...

