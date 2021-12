Laut DFB : Letzter Fußball-Weltmeister von 1954: Horst Eckel gestorben

Nach Angaben des DFB ist der Fußball-Weltmeister von 1954, Horst Eckel, gestorben

Frankfurt | Der einstige Fußball-Weltmeister Horst Eckel ist tot. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mitteilte, ist der letzte bislang noch lebende Weltmeister von 1954 am Freitag im Alter von 89 Jahren gestorben. Related content Mehr dazu in Kürze. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.