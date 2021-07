Olympische Spiele : MV-Quintett bei Olympia über verschiedene Quartiere verstreut

Ruderer Hannes Ocik und nun auch die Leichtathleten Clemens Prüfer und Claudine Vita logieren bei den Spielen im olympischen Dorf. Bahnrad-Ass Lea Sophie Friedrich und Springreiter Andre Thieme wohnen außerhalb Tokios.

Tokio/Schwerin | Bahnrad-Weltmeisterin Lea Sophie Friedrich wird ihren Flug zu den Olympischen Spielen wohl nicht in allzu guter Erinnerung behalten. „Die Anreise war sehr hart und anstrengend“, meldete sich die 21-Jährige vom Schweriner SC am Dienstag nach ihrer Ankunft in Japan: „Aber ich denke, das ist normal bei den ganzen Corona-Bestimmungen.“ Cycling Village:...

