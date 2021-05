Speedway : MV-Schrägfahrer in Polens 2. Speedway-Liga am Start

Für die Landshut Devils fahren die MV-Speedway-Asse Tobias Busch und Norick Blödorn in der 2. Liga des Nachbarlandes.

Daugavpils/Güstrow | Die Trans MF Landshut Devils starten mit dem Stralsunder Tobias Busch und dem in Güstrow ausgebildeten Talent Norick Blödorn am Sonnabend (8. Mai) in Lettland gegen Gastgeber Lokomotive Daugavpils in die neue Saison der 2. polnischen Speedway-Liga. An der Spitze bietet das Team aus Bayern bei seiner Premiere in der Liga unseres Nachbarlandes Kai Huck...

