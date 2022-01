3. Handball-Bundesliga : Mecklenburger Stiere geben möglichen Heimsieg noch aus der Hand

Die Handball-Stiere aus Schwerin sind am Sonntag in der Palmberg-Arena nach sechswöchiger Spielpause mit einer knappen 28:30 (17:13)- Niederlage gegen den Stralsunder HV ins Punktspieljahr 2022 eingestiegen.

Schwerin | Nach sechswöchiger Spielpause und in der Zeit im Training coronabedingt auch permanent dezimiert, unterlagen die Mecklenburger Handball-Stiere am Sonntagnachmittag in der Schweriner Palmberg-Arena den zuvor in sieben Spielen ungeschlagenen MV-Kontrahenten vom Stralsunder HV knapp mit 28:30 (17:13). Angesichts der eingangs erwähnten Vorzeichen ein über...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.