Fehlermeldung bei Bayern gegen BVB : Nach Störung bei Sky Go: Sender prüft Entschädigungen für Kunden

Sky hat während des Bundesliga-Spitzenspiels zwischen Bayern und dem BVB mit technischen Problemen zu kämpfen.

Avatar_prignitzer von Ankea Janßen und dpa

10. November 2019, 12:21 Uhr

Hamburg | Der Pay-TV-Anbieter Sky sucht nach den Übertragungsproblemen beim Bundesliga-Spitzenspiel noch nach den Ursachen. "Das gesamte Sky-Team arbeitet intensiv an der Analyse der Probleme, um zu gewährleisten, dass diese in Zukunft nicht mehr auftreten", teilte das Unternehmen am Sonntag mit.

Vor und während des Bayern-Sieges gegen Borussia Dortmund am Samstag sahen Tausende Kunden eine Fehlermeldung und später verzerrte Bilder. Wie viele Kunden genau betroffen waren, konnte der Bezahl-Anbieter nicht beziffern. "Leider kam es beim Streamen über Sky Go und Sky Ticket zu Störungen", hieß es am Tag danach: "Diese wurden im Laufe der 2. Halbzeit wieder behoben."

Erhalten Sky-Kunden eine Entschädigung?

Nach Sky-Angaben lief die Fernseh-Übertragung "über Kabel und Satellit durchgängig ohne Probleme". Der Sender entschuldigte sich bei "allen betroffenen Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten", die Frage nach einer Entschädigung blieb aber offen. "Wir prüfen dies zurzeit und werden die betroffenen Kunden hierzu schnellstmöglich informieren", lautete die Antwort auf eine entsprechende Anfrage.

Sky hatte während der Halbzeitpause im Bundesliga-Spitzenspiel via Twitter mitgeteilt: "Leider kommt es momentan zu Problemen beim Streamen über Sky Go und Sky Ticke", schrieb das Unternehmen noch vor der Halbzeitpause bei Twitter. "Wir arbeiten bereits mit Hochdruck an einer Lösung. Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen."





Lediglich "Sky Go ist zurzeit nicht verfügbar" lautet die Fehlermeldung, wie zahlreiche Screenshots der gefrusteten User zeigen. "Bitte versuche es später noch einmal."

















Auch bei allestörungen.de häuften sich die Fehlermeldungen und entrüsteten Kommentare. "Habe Sky gerade gekündigt", heißt es von Frank Meyer. "Ich bin gespannt, was ihr euch einfallt um den Kundenschaden wieder gut zu machen. Sonst habt ihr die längste Zeit einen Kunden gehabt! Unverschämtheit!!", schreibt Philipp.

"Fetteste Klatsche kassiert Sky Go"

Neben der Aufregung – viele Nutzer forderten eine Rückerstattung – reagierten viele Sky-Kunden und Beobachter mit Häme. Das Fußball-Magazin "11Freunde" schrieb während des Spiels in seinem Liveticker: "Auf der anderen Seite: Beide Mannschaften können hier befreit aufspielen. Die fetteste Klatsche kassiert heute SkyGo."

Die NDR-Satiresendung Extra 3 twitterte: "Liebe enttäuschte SkyGo-Kunden, wir werden das Topspiel originalgetreu für Euch nachtanzen. Der Stream beginnt in wenigen Minuten."





Das Magazin "FUMS" fragte bei dem Kurznachrichtendienst, ob der Video-Assistent in Köln "auch Sky Go hatte".



Nicht die erste Panne

Es ist nicht das erste Mal, dass Sky den Ärger seiner Kunden auf sich zieht: Im Februar kam es zu Störungen bei der Champions-League-Partie zwischen dem FC Liverpool und FC Bayern München. Zu Problemen kam es sowohl bei Sky Go als auch bei Sky Ticket.