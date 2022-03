Speedway : Güstrower Norick Blödorn fährt für Landshut in Polens Top-Liga

Der AC Trans FM Landshut fährt als erstes deutsches Team in Polens 1. Speedway-Liga. Im Kader stehen auch zwei MV-Fahrer: Norick Blödorn aus Güstrow und der Stralsunder Tobias Busch.

Güstrow | Der beim MC Güstrow ausgebildete Norick Blödorn und der Stralsunder Tobias Busch stehen in der 1. polnischen Liga beim Team des AC Trans FM Landshut im Kader. Die Bayern sind die erste deutsche Vertretung in der Top-Liga unseres Nachbarlandes. Sie qualifizierten sich als Vorjahres-Meister der 2. polnischen Liga. An der Spitze des Landshuter Aufgebots ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.