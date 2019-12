WM in Japan : Pleite in letzter Sekunde –Rückschlag für deutsche Handballerinnen

Die deutschen Handballerinnen müssen bei der WM um das Halbfinale bangen.

Avatar_prignitzer von dpa

09. Dezember 2019, 09:17 Uhr

Kumaoto | Die deutschen Handballerinnen haben bei der Weltmeisterschaft in Japan einen Dämpfer hinnehmen müssen und ihr Mindestziel vorerst verpasst. Die DHB-Auswahl verlor am Montag ihr zweites Hauptrundenspiel gegen Serbien unglücklich mit 28:29 (17:19), das angepeilte Ticket für ein Olympia-Qualifikationsturnier ist damit noch nicht perfekt. Nach der ersten Niederlage gegen Serbien überhaupt kommt es für die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener nun auf das abschließende Hauptrunden-Duell mit Norwegen am Mittwoch (12.30 Uhr) an. Auch der Einzug ins WM-Halbfinale ist für das deutsche Team weiter möglich.





Beste Werferinnen der deutschen Mannschaft waren Shenia Minevskaja und Amelie Berger mit je sechs Toren. Zum Sieg reichte es aber nicht, weil die DHB-Auswahl in der Schlussphase zahlreiche Chancen nicht nutzen konnte. Zwar zeigte Torhüterin Dinah Eckerle erneut eine starke Leistung. Sekunden vor dem Ende erzielten die Serbinnen dann aber per Siebenmeter den Siegtreffer.