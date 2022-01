Tennisstar hat Australien verlassen : „Schande“, „Attentat“: Serbiens Presse tobt nach Djokovic-Abschiebung

Die Reaktionen zur Abschiebung von Novak Djokovic könnten unterschiedlicher nicht sein. Während die serbische Presse von einer "Schande" spricht, sieht man in Australien eine "korrekte Entscheidung".

Canberra/Belgrad | Der serbische Tennisstar Novak Djokovic hat am Sonntag in seiner Visums-Frage vor dem australischen Bundesgericht verloren und muss das Land verlassen. Djokovic war nicht gegen Corona geimpft, als er vor elf Tagen in Australien angekommen war. Eine medizinische Ausnahmegenehmigung wurde von den Einwanderungsbehörden nicht akzeptiert. Internationale Me...

