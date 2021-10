Motorsport : Reiko Menning erkämpft deutschen Meistertitel im Quadfahren

Der 49-jährige Reiko Menning aus Hoppenrade bei Güstrow feierte seinen größten Erfolg im Motorsport in einer Nischen-Sportart.

Güstrow | Der kleine Ort Hoppenrade zwischen Güstrow und Krakow am See hat einen deutschen Meister. Am ersten Oktober-Wochenende hievte sich Reiko Menning in Neuenhasslau nach einem heiß umkämpften dritten Erfolg in der vier Rennen umfassenden Serie in der Deutschen Quad- und Streetkartmeisterschaft des Deutschen Motorsportverbandes (DMV) auf das Siegerpodest i...

