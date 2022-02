Tennis : Rostocker Talent Jolie Abendroth spielt bei Höhepunkt in Sachsen

Weil an diesem Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern Tennisflaute herrscht, tritt die Rostockerin Jolie Abendroth bei einem Turnier in Espenhain an. Dort ist die 16-Jährige gegen starke Konkurrenz Außenseiterin.

Espenhain | Das für dieses Wochenende vorgesehene 1. Turnier der Jobella-Winterserie in Demmin, bei dem es um Punkte für die deutsche Tennis-Rangliste der Damen gehen sollte, ist vom Turnierdirektor Sven Ueberschär offiziell aus „organisatorischen Gründen“ abgesagt worden. Die Rostocker Tennis-Hoffnung Jolie Abendroth nutzt das dadurch spielfreie Tennis-Wochen...

