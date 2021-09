Deutsche Leichtathletik-Nachwuchsmeisterschaften : SSC-Hochspringer Kimi Genning schrammt haarscharf an Bronze vorbei

Bei den deutschen U16-Meisterschaften der Leichtathleten in Hannover kommt SSC-Talent Kimi Genning mit 1,83 m im Hochsprung der Jungen auf einen beachtlichen vierten Rang.

Hannover/Schwerin | Mit nur einem seiner Talente, Kimi Genning, war der Schweriner SC am Wochenende bei den deutschen U16-Meisterschaften der Leichtathleten in Hannover am Start. Der 15 Jahre alte Hochspringer wusste sich allerdings gut in Szene zu setzen und durfte sich am Ende mit übersprungenen 1,83 m über den – eigentlich undankbaren – vierten Platz freuen. Denn imme...

