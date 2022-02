Volleyball Bundesliga : SSC startet mit einem klaren 3:0 in die Dreierpack-Woche

Drei Bundesliga-Spiele stehen für die SSC-Volleyballerinnen in dieser Woche an. Das erste gegen den VC Neuwied haben sie klar mit 3:0 gewonnen. Am Mittwoch ist der Neuling erneut der Gegner, ehe am Freitag Stuttgart kommt.

Schwerin | Nach dem Spiel ist vor dem Spiel – was...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.