Volleyball : SSC vor Bundesliga-Dreierpack in der heimischen Palmberg-Arena

Wegen der Corona-Ausfälle drückt die Volleyball-Bundesliga der Frauen aufs Tempo. Und so muss der SSC nächste Woche dreimal ran. Zweimal gegen Neuwied und dann gegen Stuttgart – alles zu Hause.

Schwerin | Zweieinhalb Wochen lang konnten die SSC-Volleyballerinnen wegen des Corona-Ausbruchs im Team gar nicht spielen. Dann mussten sie quasi direkt aus der Quarantäne kommend am Mittwoch ins Europacup-Viertelfinalrückspiel in Stuttgart, verloren bekanntlich 1:3 und schieden aus. In der nächsten Woche nun warten gleich drei Bundesliga-Spiele auf die Mannscha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.