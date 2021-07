Leichtathletik U20-EM : SSC-Weitsprungtalent Roman Zöllner vor internationaler Feuertaufe

Mit 7,60 m ist Weitspringer Roman Zöllner vorige Woche gerade noch auf den Zug nach Tallinn zur U20-EM aufgesprungen. Dort steht am Donnerstag die Qualifikation an. Die soll für den Schweriner aber nicht Endstation sein.

Tallinn/Schwerin | Am Donnerstag bricht für Roman Zöllner eine neue Ära an. Zum ersten Mal in seiner Laufbahn wird der junge Weitspringer vom Schweriner SC international auf Herz und Nieren geprüft. Um 17.05 Uhr Ortszeit (16.05 Uhr MESZ) steht im Kadriorg-Stadion von Tallinn bei den U20-Europameisterschaften in seiner Disziplin die Qualifikation auf dem Programm. Insges...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.