Volleyball : SSC bezwingt Bundesliga-Neuling VC Neuwied 77 im Schnelldurchgang

Volleyball-Rekordmeister SSC hat in der Palmberg-Arena im überhaupt ersten Bundesliga-Duell mit dem VC Neuwied kurzen Prozess gemacht. Nach nur 74 Spielminuten stand der 3:0-Erfolg fest.

Schwerin | Drei Bundesligaspiele im Zwei-Tage-Rhythmus haben die SSC-Volleyballerinnen in dieser Woche in ihrer Palmberg-Arena zu absolvieren. Das erste davon hat sich am Montagabend – nicht unerwartet – schon einmal gut angelassen. Im überhaupt ersten Duell mit dem absoluten Bundesliga-Neuling VC Neuwied 77 hielt sich der deutsche Rekordmeister mit 3:0 (17, 16,...

