Volleyball-Bundesliga : SSC landet mit 3:0 gegen Rote Raben Vilsbiburg zweiten Saisonsieg

Die Volleyballerinnen des SSC haben nach dem 3:2 vor einer Woche in Erfurt gleich scharf nachgewaschen. Mit dem 3:0 (17, 15, 25) in heimischer Halle gegen die Roten Raben Vilsbiburg landeten sie ihren zweiten Saisonsieg.

Schwerin | „Wir werden alles tun, um das Spiel zu gewinnen und gehen aufs Feld mit allem, was wir haben“, hatte SSC-Trainer Felix Koslowski im Vorfeld des Bundesliga-Heimspiels gegen die Roten Raben Vilsbiburg versprochen. Nur eine Woche nach dem mühsam errungenen 3:2 von Erfurt wollte der deutsche Rekordmeister am Samstagabend vor den rund 1000 Zuschauern in de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.