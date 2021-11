Volleyball DVV-Pokal : SSC scheitert im Achtelfinale beim VC Wiesbaden

Der SSC muss die angestrebte Titelverteidigung im DVV-Pokal schon abschreiben. Im Achtelfinalspiel beim VC Wiesbaden unterlagen die Schwerinerinnen am Samstagabend in einem unterhaltsamen Spiel mit 1:3 (-23, -20, 21, -23).

Wiesbaden/Schwerin | Rausfliegen oder weiterkommen lautete am Samstagabend objektiv die Frage für die SSC-Volleyballerinnen in ihrem Pokal-Achtelfinalspiel beim VC Wiesbaden. Subjektiv ging es aber eigentlich nur um das Wie des Weiterkommens – schließlich wollte man als Pokal-Verteidiger nicht die Segel streichen, schon gar nicht in der ersten Runde. Doch genau das passie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.