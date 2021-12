Volleyball-Europacup : SSC stößt in Porto Tor zum Viertelfinal-Einzug ganz weit auf

Die SSC-Volleyballerinnen haben sich im Achtelfinal-Hinspiel des europäischen CEV-Cups mit einem 3:0 bei AJM FC Porto eine schon sehr solide Basis für das Rückspiel in einer Woche in Schwerin erarbeitet.

Porto/Schwerin | Der deutsche Volleyball-Rekordmeister SSC Palmberg Schwerin darf auf den Einzug ins Viertelfinale des europäischen CEV-Cups der Frauen hoffen. Im Achtelfinal-Hinspiel beim portugiesischen Vertreter AJM FC Porto gab es am frühen Dienstagnachmittag einen Schweriner 3:0-Erfolg (19, 12, 24). Damit könnte sich der SSC im Rückspiel am kommenden Dienstag in ...

