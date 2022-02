Hallenhockey : Schützenhilfe für ATSV Güstrow in der Hallen-Regionalliga

Spielfrei und doch der große Gewinner des Wochenendes: Das können die Hockeyherren des ATSV Güstrow nach den Regionalliga-Niederlagen ihrer Aufstiegskonkurrenten Leipzig und Meerane von sich behaupten.

Güstrow | Der ATSV Güstrow ist in der Hallenhockey-Regionalliga Ost mit 14 Punkten zwar Spitzenreiter, braucht aber nach dem 4:4 vor einer Woche gegen Motor Meerane fremde Hilfe für den Zweitliga-Aufstieg. Zudem sind die Barlachstädter bis zum Punktspielfinale, zu dem am 27. Februar ATV Leipzig 1845 nach Güstrow kommt, Zuschauer. So war die Freude schon groß...

