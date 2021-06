Boxen : Schweriner Boxer-Quartett in Italien auf EM-Medaillenjagd

Vier junge Schweriner Boxer haben sich für die europäischen Titelkämpfe der U22 im italienischen Roseto qualifiziert. Allen vier traut Trainer Michael Timm zu, nächste Woche Sonnabend auf dem Podest zu stehen.

Roseto/Schwerin | Alle Wege führen nach Rom, heißt es. Ihr Weg führte die besten deutschen U22-Boxer und Boxerinnen gestern nach der Landung in der ewigen Stadt noch ein Stück weiter, etwa 150 km gen Osten nach Roseto degli Abruzzi. In der 26.000-Einwohner-Stadt an der Adria werden nach der heutigen Auslosung bis zum Sonnabend kommender Woche die U22-Europameisterschaf...

