Handball 3. Liga : Schweriner Handball-Stiere schlagen auch Berliner Jungfüchse

Die Schweriner Drittliga-Handballer haben bereits ihr viertes Spiel in Folge gewonnen. Gegen die gastierenden Jungfüchse aus Berlin setzten sich die Stiere am Mittwoch mit 32:29 (16:12) durch.

Schwerin | Mit dem 26:25-Zittersieg vom vorigen Sonntag über die HSG Ostsee N/G hatten sich die Schweriner Handball-Stiere aller Abstiegssorgen in der 3. Liga endgültig entledigt. Doch die Mannschaft von Trainer Alexander Ladig ist längst noch nicht satt. Das ließ sie am Mittwochabend in der Kästner-Halle auf dem Schweriner Dreesch auch die Talente-Truppe von Bu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.