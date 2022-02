Box-Bundesliga : Schweriner Traktor-Boxer bezwingen Staffel des BC Chemnitz klar

Die Boxstaffel des BC Traktor Schwerin hat sich nach zwei Jahren coronabedingten Fehlens eindrucksvoll bei den heimischen Fans zurückgemeldet. Im Bundesliga-Duell bezwang man die Gäste vom BC Chemnitz mit 16:10.

Schwerin | Die Boxstaffel des BC Traktor Schwerin hat in Sachen Verteidigung des deutschen Mannschaftsmeistertitels wieder auf Angriffsmodus geschaltet. In einem Bundesligavergleich mit durchweg gutklassigen und sehenswerten Kämpfen, die alle über die Zeit gingen und somit ausnahmslos Punktsieger fanden, bezwang der deutsche Rekordmeister am Samstagabend vor run...

