Deutsche Meisterschaften : Schweriner holen vier Medaillen im Ergometer-Rudern

Mit zwei Titeln und zweimal Bronze glänzten Schwerins Ruderer bei den deutschen Titelkämpfen auf dem Trocknen.

Schwerin | Still ruht der See, nicht aber die Ruderer. Mehr als 850 von ihnen zeigten am Wochenende bei den 25. Deutschen Meisterschaften im Ergometerrudern, was sie draufhaben. Coronabedingt mussten die Rennen der Jubiläumsauflage der Titelkämpfe statt zentral di...

