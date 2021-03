Weltcup in Köln : Schwerins Box-Elite für Cologne Cup gut in Schuss

Beim heute beginnenden Weltcup in Köln haben Schwerins Top-Boxer zwei Titel zu verteidigen und dazu weitere Ambitionen.

Köln/Schwerin | Gerade erst knapp drei Monate sind die Weltcup-Siege von Deniel Krotter (69 kg) und Kevin Boakye Schumann (75 kg) in der Kölner Motorworld her, da können die beiden Schweriner Top-Boxer ihre Turnier-Erfolge an gleicher Stätte schon wieder verteidigen. Insgesamt 99 Boxerinnen und Boxer aus 14 Nationen haben für den am Donnerstag beginnenden dreitägigen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.