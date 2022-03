Speedway : Güstrower Talent Lukas Baumann bei Polens Meister unter Vertrag

Das 21 Jahre alte Speedwaytalent Lukas Baumann aus Güstrow wird in der Saison 2022 für das U24-Team von Polens Ekstraliga-Champion Betard Sparta Wroclaw fahren.

Güstrow | Das Güstrower Speedwaytalent Lukas Baumann startet in dieser Saison im U24-Team des polnischen „Ekstraliga“-Meisters Betard Sparta Wroclaw. „Im Januar rief mich ein polnischer Manager an, ob ich für Wroclaw fahren möchte. Ich habe natürlich gern zugesagt, in ein Team des polnischen Champions zu kommen“, freut sich der 21-Jährige. Eine große Chance,...

