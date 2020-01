Sport-Höhepunkte 2020 : Multinationale Fußball-EM und heiße Olympische Spiele

Das Sportjahr 2020 ist gespickt mit Höhepunkten. Im Fokus stehen die Fußball-EM und die Olympischen Spiele in Tokio.

03. Januar 2020, 09:56 Uhr

Hamburg | Das Sportjahr 2020 wird heiß. Nicht nur wegen der erwartet hohen Temperaturen bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio. Eine Premiere in der Geschichte der Fußball-Europameisterschaften erlebt die multinationale Austragung in zwölf Ländern. Auch im Wintersport, der Leichtathletik und der Formel 1 werden spannende Wettkämpfe das Jahr prägen. Der erste Jahreshöhepunkt steht schon am Neujahrstag an. Dann treten die Skispringer traditionell zum zweiten Springen der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen an.

Die sportlichen Highlights im Olympia-Jahr 2020

Vierschanzentournee (bis zum 6. Januar)

In einem Jahr ohne Winterspiele und nordische Ski-WM ist das Skisprung-Spektakel rund um den Jahreswechsel für die Flugkünstler ein noch größerer Höhepunkt als ohnehin schon. Gibt es in dieser Saison nach Platz zwei von Markus Eisenbichler 2018/19 mal wieder einen deutschen Tournee-Triumph? Der letzte Gesamtsieg gelang Sven Hannawald in der Saison 2001/02.

Handball-EM in (10. - 26. Januar)

Nach der teils begeisternden Heim-WM vor einem Jahr mit Platz vier soll es diesmal mit einer Medaille für die Deutschen klappen. Würde die Mannschaft von Bundestrainer Prokop nach 2016 erneut den EM-Titel gewinnen, wäre sie sogar direkt für Olympia qualifiziert. Offensiv formuliert der DHB dieses Ziel aber nicht - zumal die Nationalmannschaft vor allem auf der Spielmacherposition personelle Probleme plagen.

Biathlon-WM In Antholz (12. - 23. Februar)

Im Südtiroler Biathlon-Mekka ging 2007 der Stern von Rekord-Weltmeisterin Magdalena Neuner auf, als sie dreimal Gold holte. Mit gut 1600 Metern sind die am höchsten gelegenen Strecken auch die schwersten. Nicht alle Athleten kommen mit der Höhe klar. Antholz liegt vor allen Simon Schempp. Der Massenstart-Weltmeister von 2017 holte hier fünf seiner bisher zwölf Weltcupsiege.

Formel-1-Saison (15. März - 29. November):

Es gibt nur eine Frage in der kommenden Formel-1-Saison: Holt Lewis Hamilton den siebten WM-Titel? Schafft es der Mercedes-Superstar aus Großbritannien, hat er auch diese für lange unerreichbare Rekordmarke Michael Schumachers eingestellt. Gelegenheiten, die 91 Rennsiege auch noch zu egalisieren und sogar zu übertrumpfen, bieten sich bei erstmals 22 Saison-Rennen reichlich. Verhindern will das Schumacher- Kumpel Sebastian Vettel, der sein vorerst letztes Jahr bei Ferrari bestreiten wird. Traditionell startet die Formel-1-Saison in Australien beim Großen Preis, der in Melbourne (12. - 15. März) stattfindet.

Olympische Sommerspiele in Tokio (24. Juli - 9. August)





Beherrschendes Thema vor den "aufregendsten Spielen aller Zeiten" - wie die japanischen Organisatoren werben - ist die erwartete extreme Sommerhitze. Marathon- und Geherwettbewerbe sollen daher ausgelagert werden. Mehr als 20 Milliarden US-Dollar wird das Spektakel kosten. Für die 339 Wettkämpfe in 33 Sportarten rechnen die Veranstalter mit mindestens 7,8 Millionen verkauften Eintrittskarten. Das deutsche Team strebt eine ähnliche Ausbeute an wie vor vier Jahren in Rio, als 42 Medaillen (17 Gold/10 Silber/15 Bronze) gewonnen wurden.



Fußball-EM in zwölf Ländern (12. Juni - 12. Juli)

Die Premiere mit der Austragung in zwölf Ländern Europas wird alle bisherigen Dimensionen sprengen. Zuversichtlich geht die verjüngte deutsche Auswahl nach dem Sieg in Gruppe C der Qualifikation an die Aufgabe, zumal drei Gruppenspiele der Elf von Jogi Löw in München stattfinden werden. Zwei der drei Gruppengegner sind jedoch nicht gerade von Pappe. Deutschland trifft in der Vorrunde auf Weltmeister Frankreich und Titelverteidiger Portugal. Man darf gespannt sein, ob seine Truppe schon über genügend Potenzial verfügt, zum vierten Mal nach 1972, 1980 und 1996 den EM-Titel nach Deutschland zu holen.





Tour de France (27. Juni - 19. Juli)

Nach seinem vierten Platz im Vorjahr will Emanuel Buchmann bei der Tour auf das Podest. Die Strecke dürfte dem Leichtgewicht aus Ravensburg liegen. Der Kurs ist auf die Kletterer zugeschnitten. Vier Bergankünfte warten nach dem Auftakt in Nizza auf die Fahrer, dazu verläuft auch das einzige Zeitfahren am vorletzten Tag bergauf, wenn die Entscheidung in den Vogesen fällt. Die Favoritenrolle liegt aber beim britischen Ineos-Team mit Titelverteidiger Egan Bernal aus Kolumbien und dem 2019 fehlenden Vierfach-Sieger Chris Froome aus Großbritannien.

Leichtathletik-EM in Paris (26. - 30. August)

Zum ersten Mal findet die EM in einem Olympia-Jahr erst nach den Sommerspielen statt. Entsprechend dürfte die Begeisterung bei den Sportlern ausfallen, die sich auf zwei Jahreshöhepunkte innerhalb von vier Wochen vorbereiten müssen: Olympia geht in Tokio am 9. August zu Ende, die EM startet am 26. August. Für Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul steht Olympia "absolut im Vordergrund", eine EM-Teilnahme schließt er aber nicht komplett aus. Auch Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo hat einen EM-Start auf dem Schirm. Nach der Heim-EM 2018 in Berlin mit 19 Medaillen wollen die DLV-Asse auch in Paris wieder vorn mitmischen.