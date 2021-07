Olympische Spiele : Springreiter André Thieme geht am Sonntag auf Olympiamission

Nach zehn Tagen Trainingslager und Pferde-Quarantäne am Olympia-Stützpunkt in Warendorf geht Springreiter Andre Thieme voller Zuversicht in das erste olympische Abenteuer seiner erfolgreichen Karriere.

Warendorf/Schwerin | Wenn André Thieme am Sonntag den Flieger besteigt, der ihn nebst seinen Springreiter-Kollegen zu den Olympischen Spielen nach Tokio bringen soll, dann tut er das mit einem außerordentlich guten Gefühl. „Das Trainingslager hier in Warendorf hätte nicht besser laufen können“, sagte der dreifache Derbysieger aus Plau am See am Freitag. Zwar hätte man im ...

