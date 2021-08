Olympische Spiele : Springreiter André Thieme verpasst olympisches Einzel-Finale

Ein einziger Abwurf beim olympischen Debüt-Ritt kostete Springreiter André Thieme auf Chakaria die Qualifikation für das Einzel-Finale am Mittwoch. Noch aber darf er hoffen, für den Team-Wettbewerb nominiert zu werden.

Tokio/Schwerin | Am Tag nach dem dritten Olympia-Gold für den deutschen Pferdesport gab es am Dienstag einen großen Schreck. Nur einer der drei Springreiter erreichte das Finale am Mittwoch: Daniel Deußer. Eine böse Überraschung erlebten hingegen der Mecklenburger André Thieme aus Plau am See und Christian Kukuk (Riesenbeck). Die beiden Olympia-Debütanten kassierten j...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.