Volleyball : Statt EC-Spiel in Stuttgart SSC-Rückkehr im Bus und zwei Mietwagen

Statt wie erhofft am Mittwochabend in Stuttgart im Europacup zu spielen, reisten die SSC-Volleyballerinnen zurück in die häusliche Quarantäne. Die genaue Zahl seiner Infizierten hält der Club unter der Decke.

Schwerin | Aufgeteilt auf den Teambus und zwei Mietwagen war der Volleyball-Tross des SSC am späten Mittwochabend gegen 22.30 Uhr zurück in Schwerin. Unverrichteter Dinge, denn eigentlich hätte die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski bekanntlich an dem Abend ihr Viertelfinalhinspiel im CEV-Cup bei Allianz MTV Stuttgart bestreiten sollen. Statt dessen sorgten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.