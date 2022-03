Handball 3. Liga : Stiere sichern mit knappem Sieg über HSG Ostsee den Klassenerhalt

Ein Punkt fehlte den Schweriner Handball-Stieren noch zum Drittliga-Klassenerhalt. Mit dem harterkämpften 26:25 über die HSG Ostsee N/G wurden es im Heimspiel am Sonntag sogar zwei.

Schwerin | Als Jan Mojzis am Sonntagnachmittag gut eine Minute vor Spielende das vielumjubelte 26:25 für die Mecklenburger Stiere geworfen hatte, hielt es keinen der rund 600 Handball-Zuschauer in der Schweriner Palmberg-Arena mehr auf seinem Platz. 59 Minuten einer nervenaufreibenden Achterbahnfahrt in der sonntäglichen Drittliga-Partie gegen die Gäste von der ...

