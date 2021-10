Speedway-Grand-Prix : Teterow im nächsten Jahr wieder Station im GP-Kalender

Die Bergringstadt Teterow darf sich im kommenden Jahr als Gastgeber eines Grand Prix wieder auf die besten Speedway-Fahrer der Welt freuen. Unter ihnen: der frischgebackene Weltmeister von 2021, der Russe Artem Laguta.

Teterow/Güstrow | Teterow richtet Pfingsten 2022, am 4. Juni, den Deutschland-Grand-Prix im Speedway aus. Einen Tag später findet das zweimal wegen Corona verschobene 100. Bergringrennen statt. Das teilte der neue GP-Promoter Discovery am Rand der beiden entscheidenden WM-Läufe in Torun mit. Insgesamt gibt es im nächsten Jahr 15 Rennen. Die Serie beginnt am 30. April i...

