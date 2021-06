Boxen : Traktor-Boxer Kevin Boakye-Schumann erreicht Finale der U22-EM

Mit einem knappen 3:2-Punktsieg über den Ukrainer Bogdan Tolmachov hat sich Traktor-Mittelgewichtler Kevin Boakye-Schumann ins Finale der U22-EM geboxt, wo der Russe Nikita Voronov der Gegner sein wird.

