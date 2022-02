Gruß aus Peking 7 : Von A bis Z militärisch gesichert

Der Schweriner Nils Kaben ist für das ZDF bei den Olympischen Winterspielen in und um Peking unterwegs. Für uns schildert er täglich seine Eindrücke.

Peking | Sicherheit ist wichtig. Erst recht in China. Die allmächtige kommunistische Partei hat nicht nur das ganze Land verkabelt und mit Kameras ausstaffiert, nein, sie hört sehr wahrscheinlich auch unsere Telefone ab, guckt nach, auf welchen Internetseiten sich die Weltpresse so tummelt, Scanner erfassen uns per Gesichtserkennung und durch einen Funk-Chip b...

