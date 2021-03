Segeln : Wettrennen um den letzten Nationenplatz für Tokio

Bei der Segel-WM der 470er Klasse geht es für Malte Winkel und Matti Cipra zugleich um ihre Chance auf ein Olympiaticket

Vilamoura/Schwerin | Lange Zeit herrschte große Ungewissheit, ob die Segel-Weltmeisterschaften der 470er Klasse wie geplant im März in Portugal über die Bühne gehen könnten. Doch allen Unkenrufen, Corona-Mutationen und zwischenzeitlich beängstigenden Inzidenzwerten zum Trotz sollen die Wettfahrten am Montag auf dem Atlantik vor dem Küstenstädtchen Vilamoura, gelegen an de...

