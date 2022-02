Gruß von Olympia 12 : Zu Besuch am Quarantänehotel bei Kombinierer Eric Frenzel

Der Schweriner Nils Kaben ist für das ZDF bei den Olympischen Winterspielen in und um Peking unterwegs. Für uns schildert er täglich seine Eindrücke.

Peking | Mit jedem Tag hier in China wird die Angst, sich mit dem Virus anzustecken ein bisschen kleiner. Jetzt, nach 16 Tagen, ist sie fast am Nullpunkt. In der abgeschotteten, täglich getesteten Olympiawelt kann eigentlich keins von diesen fiesen Dingern mehr frei herumfliegen. Am schlimmsten war es bei der Einreise. Allein die Vorstellung: Landung und gl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.