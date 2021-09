Tischtennis : Zufallsdoppel Dennis Frese/Eric Kneifel überraschend Pokalsieger

Zum Saisonstart im MV-Tischtennis gab es beim 31. Landespokalturnier in Schwerin spannende und knappe Spiele, keinen Titelverteidiger und für die Vertreter aus Westmecklenburg noch viel Luft nach oben.

Schwerin | Im Tischtennis wurde mit dem 31. Landespokalturnier, das am Wochenende in Schwerin stattfand, traditionell in das neue Spieljahr gestartet. Der Ausrichter war unter den gegenwärtigen Bedingungen mit der Teilnehmerzahl zufrieden. Es gab viele spannende und knappe Matches, keine einzige Titelverteidigung, aber dafür so manche Überraschung. Für die siche...

