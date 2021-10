Massencrash durch Pappschild : Zuschauerin bei Tour de France könnte mit Bewährungsstrafe davonkommen

Mit ihrem Pappschild "Allez Opi-Omi!" hatte eine junge Frau bei der ersten Etappe der Tour de France für einen Massencrash gesorgt: Die 31-Jährige könnte vor Gericht mit einer Bewährungsstrafe davonkommen.

Brest | Die für den Massensturz auf der ersten Tour-de-France- Etappe im Juni verantwortliche Zuschauerin hat sich am Donnerstag in Brest zum ersten Mal vor Gericht verantworten müssen. Die Anklage forderte vier Monate Haft auf Bewährung für die 31-Jährige, wie die Zeitung "Le Parisien" berichtete. Ein Urteil wird am 9. Dezember verkündet. Auch interessant...

