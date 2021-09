Tennis : Beim heimischen Oldie-Turnier bleiben zwei Titel in Schwerin

Fünf Tage lang spielten rund 150 Tennis-Oldies von 35 bis 80 Jahren bei den 28. Schweriner Seniors Open um die Turniersiege. Dabei gelang Donata Wustlich in der AK 35 ein Titelgewinn für Gastgeber Schweriner TC.

Schwerin | Nun ist auch die 28. Auflage der Schweriner International Seniors Open schon wieder Vergangenheit. Sechs Tage lang lieferten sich fast 150 Altmeister bei einem der traditionsreichsten Oldie-Turniere in Deutschland packende Kämpfe. In zehn Altersklassen der Herren und in sechs der Damen wurde um die Turniersiege gekämpft. Die Siegerliste unterstreicht ...

