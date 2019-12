Mitmach-Quiz : Zwölf Fragen zum Sportjahr 2019: Wie gut kennen Sie sich aus?

Handball-WM, Super Bowl und Double-Gewinn der Bayern. Was haben Sie vom Sportjahr 2019 behalten. Raten Sie mit.

28. Dezember 2019, 16:46 Uhr

Hamburg | Das Sportjahr 2019 geht zu Ende. Zwar hatte das Jahr keine Olympischen Spiele oder Fußball-Europameisterschaften- oder Weltmeisterschaften zu bieten, dennoch gab es unvergessliche Momente, die hängen geblieben sind. Gleich im Januar verzückte die deutsche Handball-Nationalmannschaft bei der WM im eigenen Land die Fans. Zum ganzen großen Coup reichte es dann aber doch nicht. Diesen landeten unter anderem die beiden Leichtathletik-Weltmeister Malaika Mihambo und Niklaus.

Während Weitspringerin Mihambo als Favoritin ins Rennen ging, überraschte der erst 21-jährige Kaul beim WM-Zehnkampf in Doha die gesamte Sportwelt. In Sachen Fußball erinnert man sich mit Sicherheit an den Champions-League-Sieg des FC Liverpool. Der deutsche Trainer Jürgen Klopp holte endlich den erhofften Titel mit den "Reds" und ist jetzt schon eine Legende in Liverpool.

Jetzt liegt es an ihnen, testen Sie ihr Wissen und klicken Sie sich durch die zwölf Fragen zum Sportjahr 2019. Viel Spaß!