BBL-Turnier in München : Alba legt stark vor: 93:68 im ersten Duell mit Göttingen

Mitfavorit Alba Berlin hat beim Meisterturnier der Basketball-Bundesliga einen sehr großen Schritt Richtung Halbfinale geschafft.

Avatar_prignitzer von dpa

18. Juni 2020, 18:18 Uhr

Der Pokalsieger setzte sich im Münchner Audi Dome in seinem Viertelfinal-Hinspiel mit 93:68 (52:29) gegen den Außenseiter BG Göttingen durch. Alba-Aufbauspieler Peyton Siva lieferte eine überzeugende Vorstellung und erzielte 15 Punkte.

Das Rückspiel steht am Samstag (20.30 Uhr) an. In der K.o.-Runde werden die Ergebnisse beider Partien addiert, so dass das Weiterkommen für Alba nur noch Formsache sein sollte. Im zweiten Viertelfinale am Donnerstag (20.30 Uhr) trafen Brose Bamberg und die EWE Baskets Oldenburg aufeinander.