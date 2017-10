Nach Aus bei Bayern : Ancelotti schweigt und will längere Pause einlegen

vergrößern 1 von 1 Foto: Andreas Gebert 1 von 1

03.Okt.2017

«Die kommenden zehn Monate werde ich mich erholen und keine andere Mannschaft trainieren», sagte der 58-Jährige italienischen Medien in Jerusalem. Dort hatte er im Rahmen eines Friedensprojektes Kinder trainiert. In Italien wurde zuletzt über eine Rückkehr Ancelottis zum AC Mailand spekuliert.

Der deutsche Rekordmeister hatte sich am Donnerstag von Ancelotti getrennt. Zu seinem Aus in München nach nur 15 Monaten wollte sich Ancelotti nicht äußern. «Schweigen ist eine Tugend, also ist es besser, zu schweigen», sagte der Italiener. Es gebe «Schlimmeres im Leben», ergänzte er. «Es wurde von Verrat, falscher Taktik, Verschwörungen, falscher Vorbereitung geredet. Für mich ist jetzt der Moment gekommen, darüber nachzudenken», sagte Ancelotti.

