WM-Qualifikation : Australien beendet syrisches Quali-Märchen - Retter Cahill

Am Ende muss es wieder der Rekordtorschütze richten: Tim Cahill schießt die Socceroos gegen Syrien in die nächste WM-Quali-Runde. Das Team aus dem Bürgerkriegsland verkauft sich teuer - und hat am Schluss Riesenpech mit einem Pfostentreffer.